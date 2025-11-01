Újdonság
43 perce
Mint Itáliában: az ablakból kérheted a kávéd elvitelre Győrben
A napokban tette közzé mókás videót a győri kávézó. Az elviteles ablak ötlete sokaknak tetszett.
Ebben a győri kávézóban az ablakból is kérheted a kedvenc kávéd.
Forrás: Shutterstock
Még nincs egy hete, hogy megnyitotta elviteles ablakát a Fratelli Tutti a győri Sarlóközben.
Kávé az elviteles ablakból
A Sarló közbe érkezők különleges élményben részesülhetnek. A győri Fratelli elviteles ablakot készített. Nyugodtan odasétálhatsz és kérheted a kávédat, amit perceken belül ki is adnak. Fizetni is az ablaknál tudsz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre