november 1., szombat

Marianna névnap

16°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újdonság

1 órája

Mint Itáliában: az ablakból kérheted a kávéd elvitelre Győrben

Címkék#győri#kávé#GasztroKalauz#Fratelligyor#elviteles ablak

A napokban tette közzé mókás videót a győri kávézó. Az elviteles ablak ötlete sokaknak tetszett.

Kisalföld.hu
Mint Itáliában: az ablakból kérheted a kávéd elvitelre Győrben

Ebben a győri kávézóban az ablakból is kérheted a kedvenc kávéd.

Forrás: Shutterstock

Még nincs egy hete, hogy megnyitotta elviteles ablakát a Fratelli Tutti a győri Sarlóközben.

Az elviteles ablak ötlete sokaknak tetszett.
Az elviteles ablak ötlete sokaknak tetszett.
Fotó: Shutterstock

Kávé az elviteles ablakból

A Sarló közbe érkezők különleges élményben részesülhetnek. A győri Fratelli elviteles ablakot készített. Nyugodtan odasétálhatsz és kérheted a kávédat, amit perceken belül ki is adnak. Fizetni is az ablaknál tudsz az új győri üzletnél

@fratelligyor Elviteles kiszolgáló pontunk nyílt a sarlóközben! Csengess és hozzuk a finom kávét-matchát💚 #fratelli #fy #caffee #foryou #cafe ♬ eredeti hang - fratelligyor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu