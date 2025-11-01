Mint Itáliában: az ablakból kérheted a kávéd elvitelre Győrben

Még nincs egy hete, hogy megnyitotta elviteles ablakát a Fratelli Tutti a győri Sarlóközben.

Az elviteles ablak ötlete sokaknak tetszett.

Kávé az elviteles ablakból

A Sarló közbe érkezők különleges élményben részesülhetnek. A győri Fratelli elviteles ablakot készített. Nyugodtan odasétálhatsz és kérheted a kávédat, amit perceken belül ki is adnak. Fizetni is az ablaknál tudsz az új győri üzletnél.