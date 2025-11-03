Olvasói felvétel
3 órája
Őszi szél, krúgató hangok: megérkeztek a darvak - videó
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: megérkeztek a darvak a Fertő-Hanságba. Olvasónk videóban mutatta meg vonulásukat.
A természet egyik leglenyűgözőbb vándorló látványossága (darvak) idén is sokakat a szabadba csalogat. Az első csapatokat már több ezer példányra becsülik, de folyamatosan érkeznek újabb és újabb madarak, hogy megpihenjenek, táplálkozzanak és erőt gyűjtsenek a hosszú út folytatásához. Mutatjuk a vonuló darukat.
Vonuló daruk: nézze meg Bíró Dóra olvasónk videóját :
