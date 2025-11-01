Negyed évszázada alkot Győrben a híres cukrászmester

Közösségi oldalán számolt be a kezdetekről, milyen volt az érkezés. A cukrász győri kalandjairól mesélt, mielőtt megalapította a Torta és Karamellt. A fényképet amit csatoltan közzétett egykori kollégánk, Szűk Ödön készítette.

25 éve próbált szerencsét a cukrász Győrben. Fotó: Szűk Ödön

Cukrász Győrben: negyed évszázad a városban

Így írt élményeiről a napokban Lengyel József:

Jubileum ez nekem, hiszen éppen ma este van a napja, hogy 25 évvel ezelőtt Győrbe költöztem és másnap kezdtem dolgozni. Emlékszem, néhány táska személyes holmival a kezemben érkeztem egy kis “kaland és kihívás “ reményében. Szüleim hoztak el és már este lett mikorra a szállásom elfoglaltam …

A Patio Étteremben kezdett dolgozni, ahol Kínál János kérésére frissítette fel a kínálatot a cukrászdában.

Terveiről is beszámolt a posztban:

Nem terveztem hosszú időre ha őszinte vagyok, de itt ragadtam. Sokat adott nekem ez a város és a lakói, amiért hálás vagyok. Olyan vendégkört építettem ki aminek a részesei nagyon nagy számban a kezdetek óta vendégeim és ezáltal egy generáció nőtt fel a szemem előtt. Fura visszagondolni hogy negyed évszázad. Mintha egy pillanat lett volna csupán úgy elrepült .

Luxusfeleség esküvőjére alkotott

Az országosan is ismert győri cukrász Vasvári Vivien esküvőjére több mint ezer süteményt alkotott.