Negyed évszázada alkot a híres cukrászmester Győrben - különleges fotóval
25 éve költözött Győrbe Lengyel József, ő a Torta és Karamell by Lengyel József tulajdonosa. A cukrász Győrben találta meg számításait, alkotásait az egész országban ismerik.
Közösségi oldalán számolt be a kezdetekről, milyen volt az érkezés. A cukrász győri kalandjairól mesélt, mielőtt megalapította a Torta és Karamellt. A fényképet, amit csatoltan közzétett egykori kollégánk, Szűk Ödön készítette.
Cukrász Győrben: negyed évszázad a városban
Így írt élményeiről a napokban Lengyel József:
Jubileum ez nekem, hiszen éppen ma este van a napja, hogy 25 évvel ezelőtt Győrbe költöztem és másnap kezdtem dolgozni. Emlékszem, néhány táska személyes holmival a kezemben érkeztem egy kis “kaland és kihívás “ reményében. Szüleim hoztak el és már este lett mikorra a szállásom elfoglaltam …
A Patio Étteremben kezdett dolgozni, ahol Kínál János kérésére frissítette fel a kínálatot a cukrászdában.
Terveiről is beszámolt a posztban:
Nem terveztem hosszú időre, ha őszinte vagyok, de itt ragadtam. Sokat adott nekem ez a város és a lakói, amiért hálás vagyok. Olyan vendégkört építettem ki, aminek a részesei nagyon nagy számban a kezdetek óta vendégeim és ezáltal egy generáció nőtt fel a szemem előtt. Fura visszagondolni, hogy negyed évszázad. Mintha egy pillanat lett volna, csupán úgy elrepült .
Luxusfeleség esküvőjére alkotott
Az országosan is ismert győri cukrász Vasvári Vivien esküvőjére több mint ezer süteményt alkotott.
Autósoknak adott süteményt
