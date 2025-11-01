november 1., szombat

Édes álmok

2 órája

Negyed évszázada alkot a híres cukrászmester Győrben - különleges fotóval

Címkék#cukrászmester#Lengyel József#győr#cukrászda

25 éve költözött Győrbe Lengyel József, ő a Torta és Karamell by Lengyel József tulajdonosa. A cukrász Győrben találta meg számításait, alkotásait az egész országban ismerik.

Kisalföld.hu
Negyed évszázada alkot a híres cukrászmester Győrben - különleges fotóval

Forrás: Torta és Karamell by Lengyel József közösségi oldala

Közösségi oldalán számolt be a kezdetekről, milyen volt az érkezés. A cukrász győri kalandjairól mesélt, mielőtt megalapította a Torta és Karamellt. A fényképet, amit csatoltan közzétett egykori kollégánk, Szűk Ödön készítette.

Cukrász Győrben alkot, immár negyed évszázada.
25 éve próbált szerencsét a cukrász Győrben. Fotó: Szűk Ödön

Cukrász Győrben: negyed évszázad a városban

Így írt élményeiről a napokban Lengyel József:

Jubileum ez nekem, hiszen éppen ma este van a napja, hogy 25 évvel ezelőtt Győrbe költöztem és másnap kezdtem dolgozni. Emlékszem, néhány táska személyes holmival a kezemben érkeztem egy kis “kaland és  kihívás “ reményében. Szüleim hoztak el és már este lett mikorra a szállásom elfoglaltam …

A Patio Étteremben kezdett dolgozni, ahol Kínál János kérésére frissítette fel a kínálatot a cukrászdában. 

Terveiről is beszámolt a posztban: 

Nem terveztem hosszú időre, ha őszinte vagyok, de itt ragadtam. Sokat adott nekem ez a város és a lakói, amiért hálás vagyok. Olyan vendégkört építettem ki, aminek a részesei nagyon nagy számban a kezdetek óta vendégeim és ezáltal egy generáció nőtt fel a szemem előtt. Fura visszagondolni, hogy negyed évszázad. Mintha egy pillanat lett volna, csupán úgy elrepült .

Luxusfeleség esküvőjére alkotott

Az országosan is ismert győri cukrász Vasvári Vivien esküvőjére több mint ezer süteményt alkotott.

Autósoknak adott süteményt

Kedves gesztust tett Lengyel József még a nyár elején. A győri cukrászda zárás után az arra járó autósoknak ingyen osztott desszertet.

 

