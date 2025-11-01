Bécsben már felállították a karácsonyfát, fotón mutatjuk hogy néz ki

Egy hosszú út után nem csak a Mikulásnak, hanem egy fenyőnek is pihenésre van szüksége. A téren felállított fának néhány nap kell ahhoz, hogy "kifújja magát" és elnyerje végleges formáját. Ezután a bécsi Városi Kertészet szakemberei ápolják, formára igazítják, és felkészítik a bécsi karácsonyi vásár ünnepélyes megnyitójára.

Forrás: © stadt wien marketing/Lisa Leutner

Mielőtt felkerülne a díszítés, a kisebb szállítási sérüléseket is kijavítják, majd a fát közel 1000 díszgömbbel és 2000 fényfüzérrel díszítik fel, hogy az teljes pompájában ragyoghasson a Rathausplatzon.

A bécsi karácsonyi vásár (Christkindlmarkt) idén november 14-én nyitja meg kapuit, a karácsonyfa ünnepélyes kivilágítása pedig november 15-én lesz. A ceremónián Michael Ludwig, Bécs polgármestere, és Anton Mattle, Tirol tartományfőnöke közösen kapcsolják fel a fényeket. Ezzel egyidőben életre kel a Rathausplatz park ünnepi díszkivilágítása is, köztük a látogatók egyik kedvence, a szívformájú díszekkel feldíszített "Herzerlbaum” is.

A karácsonyfa-ajándékozás hagyománya egészen 1959-ig nyúlik vissza: azóta minden évben Ausztria más tartománya ajándékoz fát Bécsnek, amely a Rathausplatzon kap helyet. A Wiener Christkindlmarkt-ot 1975 óta rendezik meg ezen a helyszínen, a karácsonyfa pedig azóta is a vásár szimbolikus középpontja. Tirol idén hetedik alkalommal ajándékozott fát Bécsnek, legutóbb 2015-ben érkezett innen az ünnep jelképe. A Rathausplatzon található karácsonyi vásár 2025. november 14. és december 26. között várja a karácsony és az ünnepi időszak szerelmeseit.

Forrás: © stadt wien marketing