Csodaszép az aranysárga Bakony ősszel - olvasónk fotói

Ismét számtalan csodaszép őszi felvételt sikerült készítenem, amelyek ezúttal nem a Szigetközben, hanem a Bakonyban a hosszú hétvége folyamán egy túra során készültek Porva-Csesznek és Vinye között. Mutatok is most több csodaszép őszi felvételt, amelyet szigetközi fotósként a Bakony szívében sikerült megörökítenem