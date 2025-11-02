1 órája
Csodaszép az aranysárga Bakony ősszel - olvasónk fotói
Legszebb arcát mutatja a Bakony ősszel, csodás fotókkal örvendeztetett meg bennünket ismét olvasónk.
A hédervári természetfotós Deák István ezúttal a Bakonyba látogatott, mely számos győrinek és környékbelinek szintén kedvelt úti célja, tele sok-sok látnivalóval. Így fest a Bakony ősszel!
Fotós szemmel a csodaszép a Bakony ősszel
Ismét számtalan csodaszép őszi felvételt sikerült készítenem, amelyek ezúttal nem a Szigetközben, hanem a Bakonyban a hosszú hétvége folyamán egy túra során készültek Porva-Csesznek és Vinye között. Mutatok is most több csodaszép őszi felvételt, amelyet szigetközi fotósként a Bakony szívében sikerült megörökítenem
- írta leveléhez a természetfotós.
Íme a képek:
Őszi fotók a Bakony szívébőlFotók: Deák István
Érdemes még csemegézni olvasónk színpompás felvételei között: nemrégiben a szigetközi vadgesztenyesort mutatta meg nekünk, de a melléknap jelenségről is készültek izgalmas fotók.