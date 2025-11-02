november 2., vasárnap

Ilyenkor a legszebb

2 órája

Csodaszép az aranysárga Bakony ősszel - olvasónk fotói

Címkék#olvasói fotók#ősz#bakony

Legszebb arcát mutatja a Bakony ősszel, csodás fotókkal örvendeztetett meg bennünket ismét olvasónk.

Kisalföld.hu

A hédervári természetfotós Deák István ezúttal a Bakonyba látogatott, mely számos győrinek és környékbelinek szintén kedvelt úti célja, tele sok-sok látnivalóval. Így fest a Bakony ősszel!

Csodaszép a Bakony ősszel, fotókat is hoztunk.
Mindenkinek látnia kell hogy fest a Bakony ősszel. Fotó: Deák István

Fotós szemmel a csodaszép a Bakony ősszel

Ismét számtalan csodaszép őszi felvételt sikerült készítenem, amelyek ezúttal nem a Szigetközben, hanem a Bakonyban a hosszú hétvége folyamán egy túra során készültek Porva-Csesznek és Vinye között. Mutatok is most több csodaszép őszi felvételt, amelyet szigetközi fotósként a Bakony szívében sikerült megörökítenem

 - írta leveléhez a természetfotós.

Íme a képek:

Őszi fotók a Bakony szívéből

Fotók: Deák István

Érdemes még csemegézni olvasónk színpompás felvételei között: nemrégiben a szigetközi vadgesztenyesort mutatta meg nekünk, de a melléknap jelenségről is készültek izgalmas fotók.

