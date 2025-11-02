Ünnep
A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség megemlékezik - videó
A holtukban is hozzánk tartozók fejfái előtt meggyújtott gyertyáink lobogásában egymásba karol a lelkekben csak lassan szelídülő gyász és a szűnni nem akaró szeretet.
November 1-jén ünnepeljük a szenteket, akikről a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg, olyan sokan vannak. Másnap az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével emlékezik meg a holtakról.
A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség pedig megemlékezik és várja a viszontlátást elhunyt szeretteikkel.
Nézze meg ünnepi videónkat:
