A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség megemlékezik - videó

November 1-jén ünnepeljük a szenteket, akikről a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg, olyan sokan vannak. Másnap az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével emlékezik meg a holtakról.

A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség pedig megemlékezik és várja a viszontlátást elhunyt szeretteikkel.

