A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség megemlékezik - videó

A holtukban is hozzánk tartozók fejfái előtt meggyújtott gyertyáink lobogásában egymásba karol a lelkekben csak lassan szelídülő gyász és a szűnni nem akaró szeretet.

November 1-jén ünnepeljük a szenteket, akikről a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg, olyan sokan vannak. Másnap az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével emlékezik meg a holtakról. 

A temetők fényárban úsznak a gyertyáktól, mécsesektől, a pillanatra megállt emberiség pedig megemlékezik és várja a viszontlátást elhunyt szeretteikkel. 

Nézze meg ünnepi videónkat:

 

 

