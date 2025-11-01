A jó zenéből sosem elég! – Indul a jelentkezés A Dal 2026-ra

Immár 15. alkalommal hirdeti meg a közmédia az új magyar zenék felkutatását célzó pályázatát. A Dal című műsor ismét valóra válthatja a zenészek álmát: átélhetik az élő show varázsát, ráadásul a műsor újdonságaként garantáltan két adásban léphetnek színpadra, hiszen a műsorba kerülés automatikusan elődöntős helyet jelent és a fináléba jutás a tét. A zenei pályán frissen induló előadók bemutatkozhatnak egy heteken át tartó főműsoridős televíziós versenyben, a már befutottak pedig tovább gyarapíthatják rajongótáborukat. A televíziós produkcióként bemutatkozó dalok határon átnyúló ismertségre tehetnek szert, és bekerülnek a Petőfi Rádió zenei kínálatába.

Újdonság: biztos elődöntős hely és még több izgalom

A 2026-os évad számos újdonságot tartogat. Az élő show bemutatkozó fordulójába 30 versenydal jut be. A teljes mezőny automatikusan az elődöntőig menetel, így minden produkció más zenei stílusban is bizonyít, az áthangszerelést a zenei élet ismert és elismert zenészei, a "mesterek" segítik.

A nézői szavazatok nagymértékben alakíthatják a finalista mezőnyt, a zsűritagok pedig – a műsor újdonságaként – az aranygombbal biztosíthatják egy-egy ígéretes produkció helyét a végső megmérettetésben. A döntőbe jutott 10 előadót a világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd ismét.

Jelentkezés a 15. évadba

A hazai könnyűzene ünnepe évről évre a műfaji sokszínűség jegyében telik, így ez alkalommal is bármely könnyűzenei alkotás nevezhető határon innen és túlról. A közszolgálati média törekszik rá, hogy valamennyi stílus képviseltesse magát az élő show mezőnyében. A Dunán jövőre látható rangos zenei versenyben a legújabb hazai dalok mutatkozhatnak be, ezért csak olyan dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban 2025. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve eddig az időpontig nem hangzott még el nyilvános előadásban sem. A nemzeti dalválasztóra 2:30–3:30 perc terjedelmű, kizárólag magyar nyelvű dal küldhető be 2025. november 22. 22 óráig az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu oldalon. A hivatalos felületen további részletes információk találhatók.