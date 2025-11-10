Megjöttünk
10 csöppség sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
November 3-án születtek
Győrben: Garab Zente (Győr), Horváth Ábel (Vámosszabadi), Molnár Rozina (Rábapatona), Horváth Bence (Mosonszentmiklós), Szabó Miklós Dániel (Győr), Tóth Enola (Győrújfalu), Seres Liliána Rut (Páli), Schauer Tamara (Gyarmat).
Mosonmagyaróváron: Ibegbu Máté (Mosonszolnok), Sejlinger Zille (Halászi).
