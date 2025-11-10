november 4., kedd

Megjöttünk

10 csöppség sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

November 3-án születtek 

Győrben: Garab Zente (Győr), Horváth Ábel (Vámosszabadi), Molnár Rozina (Rábapatona), Horváth Bence (Mosonszentmiklós), Szabó Miklós Dániel (Győr), Tóth Enola (Győrújfalu), Seres Liliána Rut  (Páli), Schauer Tamara (Gyarmat).

Mosonmagyaróváron: Ibegbu Máté (Mosonszolnok), Sejlinger Zille (Halászi).

