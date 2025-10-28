Hanggal is tudjuk működtetni a Waze navigációs alkalmazását

Új funkcióval bővült az egyik legkedveltebb navigációs alkalmazás, a Waze –írja a Délmagyar.

Az egyik leghasznosabb funkciót, a jelentést, mellyel valós időben lehet tájékoztatni a többi autóst balesetekről, torlódásokról, rendőri ellenőrzésekről, úton lévő akadályokról vagy veszélyes időjárási jelenségekről, most már hangvezérléssel is le lehet adni.

Mint azt cikkükben írják: Egy frissítésnek köszönhetően a felhasználóknak már nem kell vezetés közben a kijelzőt nyomkodniuk és azon több lépésben kiválasztani, miről szeretnének bejelentést tenni, ezt egy egyszerű hangparanccsal is meg tudják oldani.

További információk itt.