Véradásra hívta a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendőröket

"A rendőrök számára a segítségnyújtás nem csak hivatás, hanem életforma. Nem csak a mindennapokban állunk készen mások védelmére, hanem akkor is, amikor véradásról van szó." –írja weboldalán a police.hu.

„Egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.”

A Győr- Moson- Sopron Vármegyei Rendőr- főkapitányság rendszeresen csatlakozik a felhíváshoz. Az eseményen közel 180 kollégánk adott vért.