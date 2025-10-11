október 11., szombat

Önkéntes segítségnyújtás

1 órája

Véradásra hívta a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendőröket

A Győr- Moson- Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elmúlt évekhez hasonlóan véradó napokat szervezett a győri Vérellátó Központban.

Kisalföld.hu
Forrás: Police.hu

"A rendőrök számára a segítségnyújtás nem csak hivatás, hanem életforma. Nem csak a mindennapokban állunk készen mások védelmére, hanem akkor is, amikor véradásról van szó." –írja weboldalán a police.hu.

„Egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.”

A Győr- Moson- Sopron Vármegyei Rendőr- főkapitányság rendszeresen csatlakozik a felhíváshoz. Az eseményen közel 180 kollégánk adott vért.

 

 

