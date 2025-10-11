Önkéntes segítségnyújtás
Véradásra hívta a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendőröket
A Győr- Moson- Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elmúlt évekhez hasonlóan véradó napokat szervezett a győri Vérellátó Központban.
Forrás: Police.hu
"A rendőrök számára a segítségnyújtás nem csak hivatás, hanem életforma. Nem csak a mindennapokban állunk készen mások védelmére, hanem akkor is, amikor véradásról van szó." –írja weboldalán a police.hu.
„Egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.”
A Győr- Moson- Sopron Vármegyei Rendőr- főkapitányság rendszeresen csatlakozik a felhíváshoz. Az eseményen közel 180 kollégánk adott vért.
