Tökéletes úti célok vonattal: a MÁV elvisz ezekbe a népszerű külföldi városokba - fotó, videó

A MÁV-csoport vonatai sűrűn, akár óránként, két óránként is közlekednek a szomszédos országokba. A nemzetközi jegyek vásárlása legkönnyebben és leggyorsabban a jegy.mav.hu oldalon végezhető el, ahol megtervezhető például egy bécsi hétvége, prágai városnézés vagy akár egy éjszakai út Berlinbe. Tökéletes úti célok vonattal: a MÁV elvisz Bécsbe, Pozsonyba és Prágába is. Mutatjuk a részleteket.

Tökéletes úti célok: A vasút nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Amikor valaki a vonatot választja, egyúttal felelősségteljes döntést is hoz: a vasút a szárazföldi közlekedési formák közül a leginkább fenntartható, hiszen a közlekedési szektor szén-dioxid kibocsátásának mindössze elenyésző, 0,4 százalékáért felel az EU-ban –írja közleményében a MÁV. A nagyfokú villamosításnak köszönhetően jelentősen alacsonyabb a környezeti terhelés, amely egy magyarországi felmérés szerint akár 70 százalékkal kevesebb szén-dioxid kibocsátást eredményezhet egy azonos távolságon megtett személyautós utazáshoz képest.

A vasút emellett nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is, az éjszakai járatok révén még a kontinensen belüli utazások esetében is: az utasok ezeknek köszönhetően az út egy részét ágyban töltve, másnap reggel kipihenve érkezhetnek meg a városközpontokban található célállomásukra, elkerülve természetesen a dugókat és a parkolási nehézségeket is.

Továbbra is szeretnék arra ösztönözni az utazókat, hogy a kényelem, a biztonság és a kedvező árak mellett a környezetvédelem szempontjait is vegyék figyelembe, és válasszák a vasutat következő külföldi utazásukhoz. A vasút választásával mindenki hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

A szomszédos országok és közeli nagyvárosok irányába sűrűn közlekednek a MÁV-csoport vonatai.

Bécs gyorsan és kényelmesen elérhető, ahol a legkedvezőbb árú retúr jegyek már 26 eurótól kaphatók. A kedvező jegyár és az óránkénti közlekedés eredménye egyértelmű: tavaly közel 765 ezren választották a vasúti utazást a szomszédos fővárosba. Érdemes azonban tovább is utazni Ausztriában, Linzbe most kedvezményes jegyeket biztosítunk, osztálykirándulást tervezők számára. A kedvezményes jeggyel 50 fős csoport felett már 80 euróért lehet megfordulni a jövő osztrák városából, de kisebb csoportok is olcsóbban vonatozhatnak.