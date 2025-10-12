1 órája
Tökéletes úti célok vonattal: a MÁV elvisz ezekbe a népszerű külföldi városokba - fotó, videó
A MÁV-csoport nemzetközi szolgáltatásai már hosszú évek óta nyújtanak kényelmes, biztonságos és környezettudatos utazási lehetőséget számos népszerű európai úticélba. Tökéletes úti célok vonattal: a MÁV elvisz Bécsbe, Pozsonyba és Prágába is.
A MÁV-csoport vonatai sűrűn, akár óránként, két óránként is közlekednek a szomszédos országokba. A nemzetközi jegyek vásárlása legkönnyebben és leggyorsabban a jegy.mav.hu oldalon végezhető el, ahol megtervezhető például egy bécsi hétvége, prágai városnézés vagy akár egy éjszakai út Berlinbe. Tökéletes úti célok vonattal: a MÁV elvisz Bécsbe, Pozsonyba és Prágába is. Mutatjuk a részleteket.
Tökéletes úti célok vonattal
Amikor valaki a vonatot választja, egyúttal felelősségteljes döntést is hoz: a vasút a szárazföldi közlekedési formák közül a leginkább fenntartható, hiszen a közlekedési szektor szén-dioxid kibocsátásának mindössze elenyésző, 0,4 százalékáért felel az EU-ban –írja közleményében a MÁV. A nagyfokú villamosításnak köszönhetően jelentősen alacsonyabb a környezeti terhelés, amely egy magyarországi felmérés szerint akár 70 százalékkal kevesebb szén-dioxid kibocsátást eredményezhet egy azonos távolságon megtett személyautós utazáshoz képest.
A vasút emellett nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is, az éjszakai járatok révén még a kontinensen belüli utazások esetében is: az utasok ezeknek köszönhetően az út egy részét ágyban töltve, másnap reggel kipihenve érkezhetnek meg a városközpontokban található célállomásukra, elkerülve természetesen a dugókat és a parkolási nehézségeket is.
Továbbra is szeretnék arra ösztönözni az utazókat, hogy a kényelem, a biztonság és a kedvező árak mellett a környezetvédelem szempontjait is vegyék figyelembe, és válasszák a vasutat következő külföldi utazásukhoz. A vasút választásával mindenki hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.
A szomszédos országok és közeli nagyvárosok irányába sűrűn közlekednek a MÁV-csoport vonatai.
Bécs gyorsan és kényelmesen elérhető, ahol a legkedvezőbb árú retúr jegyek már 26 eurótól kaphatók. A kedvező jegyár és az óránkénti közlekedés eredménye egyértelmű: tavaly közel 765 ezren választották a vasúti utazást a szomszédos fővárosba. Érdemes azonban tovább is utazni Ausztriában, Linzbe most kedvezményes jegyeket biztosítunk, osztálykirándulást tervezők számára. A kedvezményes jeggyel 50 fős csoport felett már 80 euróért lehet megfordulni a jövő osztrák városából, de kisebb csoportok is olcsóbban vonatozhatnak.
Pozsony átszállás nélkül, kétóránként 2,5 óra alatt érhető el. Ide a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 19 eurótól kaphatók. A szlovák főváros a második legnépszerűbb desztináció vasúton: több mint 200 ezren utaztak ide.
Prága nappali és éjszakai vonattal is megközelíthető, nappali utazáshoz jegyek 26 eurótól érhetők el, és kétóránként indulnak a szerelvények, míg az éjszakai fekvőhelyes kocsiban 58 eurótól utazhatunk oda-vissza. Csehországi utazásukhoz tavaly 160 ezren választották a MÁV-járatait.
Németország népszerű nagyvárosaiba Münchenbe és Berlinbe is naponta indítanak közvetlen járatokat. A kétóránként elérhető Münchenbe a MÁV-csoport és az ÖBB által közösen üzemteltetett railjet vonatokkal több mint 140 ezren utaztak tavaly. Berlinbe Budapestről napi egy nappali és egy éjszakai vonat indul, a Hungária EuroCityn az Utasellátó étlapjának kínálatát is megkóstolhatjuk útközben. Tavaly 44 ezren utaztak Budapest és Berlin között, ebből 22 ezren választották éjszakai járatainkat.
Bécsen és Innsbruckon keresztül juthatunk el vonattal Zürichbe. A Svájc legélhetőbb legélhetőbb városának tartott település ugyancsak elérhető több nappali railjet-járattal, valamint az éjszaka közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonattal. Svájci járatainkat 18 ezren vették igénybe tavaly, ebből 10 ezren utaztak éjszakai vonattal.
A Lengyelország fővárosába, Varsóba utazók kedvező áron válthatnak START Europa jegyet . A naponta közlekedő Báthory EuroCityvel meglátogathatjuk Krakkót is, és az út során igénybe vehetjük az Utasellátó szolgáltatásait is. Nappali vonatunkon 20 ezren utaztak Lengyelországba, ebből 7 ezren éjszakai vonattal.
Nem áll meg több vonat Hegyeshalomban – megtudtuk, mi az oka
A nyári szezon ugyan már véget ért, de idén is rendkívüli népszerűek voltak a tengerparti járataik. A Splitbe közlekedő Adria InterCityt több mint 10 ezren választották idén is, míg a retró életérzést hozó, naponta közlekedő Retró Istria Expresszt, ami Rijekába és Koperbe közlekedett, 14 ezren próbálták ki.
A jegyárak a korlátozott számban kapható, vonathoz kötött START Europa jegyekre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és az árfolyam függvényében változhatnak. Jegyeket a MÁV-csoport nemzetközi pénztáraiban, illetve a jegy.mav.hu oldalon, továbbá a MÁV applikációban lehet megvásárolni.
Az ősz az egyik legjobb időszak az utazásra:
- a nyári tömeg már lecsendesedett,
- az árak kedvezőbbek,
- sok európai helyszín akár egy hosszú hétvége alatt is kényelmesen felfedezhető.
Őszi utazási tippek: 5+1 tökéletes helyszínötlet az évszak szerelmeseinek
Ha nem a vonatot, és nem külföldet részesíted előnyben, akkor választhatod a motort is. Íme hazánk legszebb és legizgalmasabb motoros útvonalai. Izgalmas vonalvezetést, sok kanyart, szép tájat és nem mellesleg jó minőségű aszfaltot kínálnak azok a magyarországi útszakaszok, amelyeket a Magyar Nemzet cikke ajánl örömmotorozásra túrázáshoz.
Több vonat nem áll meg Hegyeshalomban, nehezményezte több hegyeshalmi ingázó is nemrég. A MÁV-nál érdeklődtünk, választ kaptunk arra, hogy mi az oka annak, hogy kevesebb vonat áll meg az osztrák határ közelében.
A Venice-Simplon Orient Expressz (VSOE) egy 1982 óta közlekedő európai luxusvonat, amelyet a Belmond szállodalánc üzemeltet. Így robogott át az Orient Expressz Győrön.
Így robogott át az Orient Expressz Győrön - videó