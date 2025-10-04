október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

1 órája

Milyen érzés folyton úton lenni?

Címkék#vonat#otthon#busz#szív#állomás#zaj

Van valami különös abban, amikor az ember élete folytonos mozgásban telik. Nem az igazi utazásra gondolok.

Schuller Vivien Csenge

Nem nyaralásról van szó, nem arról a könnyű, gondtalan utazásról, amikor az ember hátizsákkal vág neki a világnak, hanem arról a belső kényszerről, amely szinte naponta ráveszi a közlekedésre. A szeretteim más városban élnek és én minden találkozásért útra kelek. A vonatok menetrendje, a buszok zaja, a metróra várakozás – mind-mind beleépültek a hétköznapjaimba, mintha minden levegővételemmel együtt járnának. 

Nem az igazi utazásra gondolok
Nem az igazi utazásra gondolok
Fotó: Shutterstock

Utazás közben

Úton lenni egyszerre fárasztó és felemelő. Reggel még egy városban ébredek, délben egy másikban szállok le a vonatról, estére pedig egy harmadik utcáin sétálok. A tájak, állomások, színek, hangok összefolynak bennem. Van, hogy az ablakon túl elterülő mezőkben keresem az otthon illatát, máskor egy idegen város főterén érzem azt a furcsa biztonságot, hogy bár nem ide tartozom, valaki miatt mégis itt vagyok. 

A közlekedési eszközök, a zakatoló vonat, a zúgó busz, a csendes villamos szinte társaimmá váltak. Mellettük tanultam meg, hogy az utazás nem csupán fizikai áthelyeződés, hanem lelki átállás is. Amikor felszállok, magam mögött hagyom a hiányt, és közelebb kerülök ahhoz, akit látni szeretnék. Amikor leszállok, tudom, hogy a fáradtság és a sok átszállás egyetlen ölelésben nyer értelmet. 

Folyton úton lenni olyan, mintha a szívem több város között lüktetne, mint egy inga. Az egyik oldalon az otthonom, a másikon azok, akikhez a legjobban kötődöm. Valahol ez ellentmondásos is, elvégre hiszem, hogy az otthon nem egy hely, hanem azok, akik mellett biztonságban lehetek. És bár sokszor érzem a kimerültséget, a várótermek hideg padjait, a késések bosszúságát, mégis hálás vagyok ezért az állandó mozgásért. Mert útközben jövök rá újra és újra: nem az a fontos, hol vagyok éppen, hanem az, hogy valaki vár rám a következő állomáson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu