Milyen érzés folyton úton lenni?

Nem nyaralásról van szó, nem arról a könnyű, gondtalan utazásról, amikor az ember hátizsákkal vág neki a világnak, hanem arról a belső kényszerről, amely szinte naponta ráveszi a közlekedésre. A szeretteim más városban élnek és én minden találkozásért útra kelek. A vonatok menetrendje, a buszok zaja, a metróra várakozás – mind-mind beleépültek a hétköznapjaimba, mintha minden levegővételemmel együtt járnának.

Nem az igazi utazásra gondolok

Utazás közben

Úton lenni egyszerre fárasztó és felemelő. Reggel még egy városban ébredek, délben egy másikban szállok le a vonatról, estére pedig egy harmadik utcáin sétálok. A tájak, állomások, színek, hangok összefolynak bennem. Van, hogy az ablakon túl elterülő mezőkben keresem az otthon illatát, máskor egy idegen város főterén érzem azt a furcsa biztonságot, hogy bár nem ide tartozom, valaki miatt mégis itt vagyok.

A közlekedési eszközök, a zakatoló vonat, a zúgó busz, a csendes villamos szinte társaimmá váltak. Mellettük tanultam meg, hogy az utazás nem csupán fizikai áthelyeződés, hanem lelki átállás is. Amikor felszállok, magam mögött hagyom a hiányt, és közelebb kerülök ahhoz, akit látni szeretnék. Amikor leszállok, tudom, hogy a fáradtság és a sok átszállás egyetlen ölelésben nyer értelmet.

Folyton úton lenni olyan, mintha a szívem több város között lüktetne, mint egy inga. Az egyik oldalon az otthonom, a másikon azok, akikhez a legjobban kötődöm. Valahol ez ellentmondásos is, elvégre hiszem, hogy az otthon nem egy hely, hanem azok, akik mellett biztonságban lehetek. És bár sokszor érzem a kimerültséget, a várótermek hideg padjait, a késések bosszúságát, mégis hálás vagyok ezért az állandó mozgásért. Mert útközben jövök rá újra és újra: nem az a fontos, hol vagyok éppen, hanem az, hogy valaki vár rám a következő állomáson.