október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösen tovább

52 perce

Tudástranszfer és agrárdigitalizáció: együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi Egyetem és a Magro.hu

Címkék#egyetem#Széchenyi István Egyetem#technológia#megállapodás

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara és a Magro.hu, Magyarország egyik vezető agrárpiactere és hírportálja stratégiai együttműködési megállapodást kötött a napokban, amelynek célja a tudástranszfer és az agrárdigitalizáció erősítése, valamint a tudomány és a gyakorlati agrárium közötti szorosabb kapcsolódás elősegítése. A partnerség révén a felek hozzájárulnak a mezőgazdaság és a fiatal szakemberek fejlődéséhez.

Széchenyi Egyetem

Ennek keretében a Magro.hu felületet biztosít az egyetem tudományos és innovációs eredményeinek széles körű ismertetéséhez. A portálon havonta jelennek meg szakmai cikkek, amelyek közérthetően mutatják be az intézményben zajló kutatásokat, fejlesztéseket és innovációkat. Az egyetem pedig többek között lehetőséget biztosít a rendezvényein a Magro.hu-nak, hogy képviselői szakmai előadásokat tartsanak, és első kézből szerezzenek információkat. 

Az együttműködési megállapodás aláírói a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári campusán: Németh István, a Magro.hu ügyvezetője, dr. Tóth Tamás dékán, Bóné Tímea, a Magro.hu cégvezetője, dr. Kiss Attila Péter innovációs dékánhelyettes és dr. Ásványi Balázs vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes. 
Fotó: Adorjan Andras Balint / Forrás: Adorján András/SZE

„Ez a vállalati együttműködéseink között egy igazán speciális terület, hiszen Magyarország egyik leglátogatottabb agrárportáljával képezünk hidat a tudomány és a gazdaság között. A portál révén újabb vállalatokat is megszólíthatunk, ami közvetve a kapcsolataink bővülését is segítheti” – emelte ki dr. Tóth Tamás, a kar dékánja.

„A Magro.hu egy modern, dinamikusan fejlődő portál, amely képes különböző iparági szereplőket – gazdálkodókat, élelmiszeripari cégeket, beszállítókat, logisztikai szolgáltatókat, kereskedelmi láncokat, feldolgozókat és az állami szereplőket – hatékonyan elérni. Az együttműködés lehetőséget ad a kar kutatási és innovációs eredményei hasznosulására, illetve a tudástranszfer mértékének fokozására. Célunk, hogy ne csak szakmai tanulmányokkal járuljunk hozzá mindehhez, hanem az egyetem által fejlesztett termékek és technológiák bemutatásával is” – tette hozzá dr. Kiss Attila Péter, a kar innovációs dékánhelyettese.

„Olyan ökoszisztémát építünk, ahol a tudományos eredmények gyorsan eljutnak a gazdálkodókhoz. Célunk, hogy ezeket a gyakorlatban is alkalmazható formában közvetítsük, ezáltal hatékonyabbá téve a termelést és versenyképesebbé a hazai agráriumot. Meggyőződésünk, hogy a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködés hozzájárul a tudástranszfer és az agrárdigitalizáció további fejlődéséhez, és elősegíti az innovatív, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok elterjedését” – fogalmazott Németh István, a Magro.hu ügyvezetője.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu