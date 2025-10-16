Tudástranszfer és agrárdigitalizáció: együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi Egyetem és a Magro.hu

Ennek keretében a Magro.hu felületet biztosít az egyetem tudományos és innovációs eredményeinek széles körű ismertetéséhez. A portálon havonta jelennek meg szakmai cikkek, amelyek közérthetően mutatják be az intézményben zajló kutatásokat, fejlesztéseket és innovációkat. Az egyetem pedig többek között lehetőséget biztosít a rendezvényein a Magro.hu-nak, hogy képviselői szakmai előadásokat tartsanak, és első kézből szerezzenek információkat.

Az együttműködési megállapodás aláírói a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári campusán: Németh István, a Magro.hu ügyvezetője, dr. Tóth Tamás dékán, Bóné Tímea, a Magro.hu cégvezetője, dr. Kiss Attila Péter innovációs dékánhelyettes és dr. Ásványi Balázs vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes.

Fotó: Adorjan Andras Balint / Forrás: Adorján András/SZE

„Ez a vállalati együttműködéseink között egy igazán speciális terület, hiszen Magyarország egyik leglátogatottabb agrárportáljával képezünk hidat a tudomány és a gazdaság között. A portál révén újabb vállalatokat is megszólíthatunk, ami közvetve a kapcsolataink bővülését is segítheti” – emelte ki dr. Tóth Tamás, a kar dékánja.

„A Magro.hu egy modern, dinamikusan fejlődő portál, amely képes különböző iparági szereplőket – gazdálkodókat, élelmiszeripari cégeket, beszállítókat, logisztikai szolgáltatókat, kereskedelmi láncokat, feldolgozókat és az állami szereplőket – hatékonyan elérni. Az együttműködés lehetőséget ad a kar kutatási és innovációs eredményei hasznosulására, illetve a tudástranszfer mértékének fokozására. Célunk, hogy ne csak szakmai tanulmányokkal járuljunk hozzá mindehhez, hanem az egyetem által fejlesztett termékek és technológiák bemutatásával is” – tette hozzá dr. Kiss Attila Péter, a kar innovációs dékánhelyettese.

„Olyan ökoszisztémát építünk, ahol a tudományos eredmények gyorsan eljutnak a gazdálkodókhoz. Célunk, hogy ezeket a gyakorlatban is alkalmazható formában közvetítsük, ezáltal hatékonyabbá téve a termelést és versenyképesebbé a hazai agráriumot. Meggyőződésünk, hogy a Széchenyi István Egyetemmel való együttműködés hozzájárul a tudástranszfer és az agrárdigitalizáció további fejlődéséhez, és elősegíti az innovatív, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok elterjedését” – fogalmazott Németh István, a Magro.hu ügyvezetője.





