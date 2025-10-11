október 11., szombat

Kézműves vásár

56 perce

Börcsön nem tököltek - Tökmenyországot varázsoltak a faluba - fotók

Címkék#börcsi tökfesztivál#hagyományörző#vásár#kézműves

A tökből sosem elég, főleg ősszel. Nagykorúvá érett a Börcsi Tökfesztivál, amelyet már 18. alkalommal rendeztek meg szombaton.

Kisalföld.hu
Börcsön nem tököltek - Tökmenyországot varázsoltak a faluba - fotók

Fotó: Csapo Balazs

Hangulatos dekoriáció, finom falatok és szebbnél szebb kézműves portékák lepték el Börcsöt szombaton. Megrendezték a 18. Hagyományörző Tökfesztivált, Pannónia Kincse Termelői Piac és Kézműves Vásárt. 

tökfesztivál
Börcsi Tökfesztiválon tököt is faraghattak a résztvevők. Fotó: Csapo Balazs

Tökös portékák és finomságok a 18. Börcsi Tökfesztiválon

Frissen sült lángos illat, kürtös kalács és forralt bor csapta meg az orrunkat, a Börcsi Tökfesztiválra érkezve. De készült még kemencés langalló és különböző halas fogások is. A kistermelők asztalain megtalálhatóak voltak a különleges sajtok, házi füstölt áru, csípős kencék és lekvárok, valamint tökmagos ínyencségek és a tökös-mákos rétes is. Sőt az egyik desszertkészítő vállalkozás még tökformájú édességgel is készült. A kézművesek is őszre hangolt termékeiket hozták el a vásárba, a széles kínálat mellett hagyományőrző játékokat is kipróbálhattak az érdeklődők.

 Ha már tökfesztivál, nem maradhatott el a roskadásig megpakolt halloween tökös szekér sem, valamint a tökhintós fotófal. Sőt tökfaragó versenyt is rendeztek, a játszótéren sorra készültek az ijesztő alkotások. A színpadon pedig a Téti Fúvószenekart követően egymást követték az előadók. A jó hangulatú rendezvényre idén is sokan kilátogattak.

18. Börcsi Tökfesztivál és kézműves vásár

Fotók: Csapó Balázs

 

