Börcsön nem tököltek - Tökmenyországot varázsoltak a faluba - fotók

Hangulatos dekoriáció, finom falatok és szebbnél szebb kézműves portékák lepték el Börcsöt szombaton. Megrendezték a 18. Hagyományörző Tökfesztivált, Pannónia Kincse Termelői Piac és Kézműves Vásárt.

Börcsi Tökfesztiválon tököt is faraghattak a résztvevők. Fotó: Csapo Balazs

Frissen sült lángos illat, kürtös kalács és forralt bor csapta meg az orrunkat, a Börcsi Tökfesztiválra érkezve. De készült még kemencés langalló és különböző halas fogások is. A kistermelők asztalain megtalálhatóak voltak a különleges sajtok, házi füstölt áru, csípős kencék és lekvárok, valamint tökmagos ínyencségek és a tökös-mákos rétes is. Sőt az egyik desszertkészítő vállalkozás még tökformájú édességgel is készült. A kézművesek is őszre hangolt termékeiket hozták el a vásárba, a széles kínálat mellett hagyományőrző játékokat is kipróbálhattak az érdeklődők.