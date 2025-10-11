1 órája
Börcsön nem tököltek - Tökmenyországot varázsoltak a faluba - fotók
A tökből sosem elég, főleg ősszel. Nagykorúvá érett a Börcsi Tökfesztivál, amelyet már 18. alkalommal rendeztek meg szombaton.
Fotó: Csapo Balazs
Hangulatos dekoriáció, finom falatok és szebbnél szebb kézműves portékák lepték el Börcsöt szombaton. Megrendezték a 18. Hagyományörző Tökfesztivált, Pannónia Kincse Termelői Piac és Kézműves Vásárt.
Tökös portékák és finomságok a 18. Börcsi Tökfesztiválon
Frissen sült lángos illat, kürtös kalács és forralt bor csapta meg az orrunkat, a Börcsi Tökfesztiválra érkezve. De készült még kemencés langalló és különböző halas fogások is. A kistermelők asztalain megtalálhatóak voltak a különleges sajtok, házi füstölt áru, csípős kencék és lekvárok, valamint tökmagos ínyencségek és a tökös-mákos rétes is. Sőt az egyik desszertkészítő vállalkozás még tökformájú édességgel is készült. A kézművesek is őszre hangolt termékeiket hozták el a vásárba, a széles kínálat mellett hagyományőrző játékokat is kipróbálhattak az érdeklődők.
Ha már tökfesztivál, nem maradhatott el a roskadásig megpakolt halloween tökös szekér sem, valamint a tökhintós fotófal. Sőt tökfaragó versenyt is rendeztek, a játszótéren sorra készültek az ijesztő alkotások. A színpadon pedig a Téti Fúvószenekart követően egymást követték az előadók. A jó hangulatú rendezvényre idén is sokan kilátogattak.
18. Börcsi Tökfesztivál és kézműves vásárFotók: Csapó Balázs