Nárcisz névnap

Tökszépségversenyt is rendeztek

1 órája

Tök jó nap a Kálóczy téren - fotók, videó

Címkék#tök#muskotályos#EESZI#Kálóczy téri Idősek Klubjában#rémfej

Kilenc klubból érkeztek az idősek, összesen hetvenen jelezték a részvételi szándékukat. Körülbelül ennyien részt is vettek a tök jó programon szerdán az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben.

Kisalföld.hu

Hangos beszélgetéssel telt meg a győri EESZI épülete szerdán reggel. Különleges közösségi programot szerveztek az időseknek, ahol a tök volt a főszereplő.

tök tökszépségverseny idősek Győr
Tökszépségverseny is volt: az idősek felkészültek a vetélkedőre, tanulmányozták a Halloween ünnepének jelentőségét és hagyományait.
Fotó: Csapó Balázs

Tökszépségverseny és finom falatok

Nézd meg látványos képgalériánkat:

Tök jó nap a Kálóczy téren

Fotók: Csapó Balázs

– Tavaly rendeztük meg először ezt a programunkat, idén is nagy készülődés előzte meg. Az idősek is felkészültek a vetélkedőre: tanulmányozták a Halloween ünnepének jelentőségét és hagyományait. Ősszel, tökkel kapcsolatos információkat gyűjtöttek, mert tudták, a szerdai tematikus napunk e köré szerveződik – mondta el Némethy Veronika a nappali ellátások szakmai vezetője.

A helyszínen 11 állomáson a klubok csapatokat alkotva versengtek egymással. A feladatok között volt ügyességi, célba dobós, egyensúlyozós és horgászágjáték, illetve szellemi képességeket megmozgató feladatok is, például szókereső, vagy éppen kvízjáték. Miután a résztvevők minden állomást végigjártak, a vezetőség értékelte az eredményeket, addig az idősek egy fiatal tehetséges pár táncbemutatóját tekinthették meg. Majd sült tököt és teát fogyasztottak, ami után az eredményhirdetés következett. Minden klub kapott egy halloween tököt, amit tetszőlegesen kifaraghattak, ebből tökszépségversenyt rendeztek a program kísérő elemeként.  Az elkészült faragott tököket az Idősotthon udvarán állították ki, ahol bárki megtekintheti őket, és szavazhatnak a kedvencükre. A szavazatokat hétfőig gyűjtik, és a legötletesebb rémfejet megalkotó klub mézédes muskotályos tököt kap ajándékba, amit együtt fogyaszthatnak el. 

 

