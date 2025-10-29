Tök jó nap a Kálóczy téren - fotók, videó

– Tavaly rendeztük meg először ezt a programunkat, idén is nagy készülődés előzte meg. Az idősek is felkészültek a vetélkedőre: tanulmányozták a Halloween ünnepének jelentőségét és hagyományait. Ősszel, tökkel kapcsolatos információkat gyűjtöttek, mert tudták, a szerdai tematikus napunk e köré szerveződik – mondta el Némethy Veronika a nappali ellátások szakmai vezetője.

A helyszínen 11 állomáson a klubok csapatokat alkotva versengtek egymással. A feladatok között volt ügyességi, célba dobós, egyensúlyozós és horgászágjáték, illetve szellemi képességeket megmozgató feladatok is, például szókereső, vagy éppen kvízjáték. Miután a résztvevők minden állomást végigjártak, a vezetőség értékelte az eredményeket, addig az idősek egy fiatal tehetséges pár táncbemutatóját tekinthették meg. Majd sült tököt és teát fogyasztottak, ami után az eredményhirdetés következett. Minden klub kapott egy halloween tököt, amit tetszőlegesen kifaraghattak, ebből tökszépségversenyt rendeztek a program kísérő elemeként. Az elkészült faragott tököket az Idősotthon udvarán állították ki, ahol bárki megtekintheti őket, és szavazhatnak a kedvencükre. A szavazatokat hétfőig gyűjtik, és a legötletesebb rémfejet megalkotó klub mézédes muskotályos tököt kap ajándékba, amit együtt fogyaszthatnak el.