Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok pontos listáját:

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 20. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 20. 08:00 - 13:30

Kimle, Kimle, Művelődési Ház (Vízpart u. 2.) október 20. 15:00 - 19:00

Ebergőc, Ebergőc Művelődési Ház (Kossuth utca 16.) október 20. 15:30 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 21. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 21. 08:00 - 13:30

Fertőd, Fertőd Süttör, Általános Iskola (Bartók B. u. 5) október 21. 15:00 - 18:30

Halászi, Halászi, Általános Iskola (Kossuth u. 25-27.) október 21. 15:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 22. 07:00 - 15:30

Gönyű, Gönyű, Széchenyi I. Ált. Iskola (Kossuth Lajos u. 89.) október 22. 15:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 25. 07:00 - 14:00

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 25. 08:00 - 14:00

