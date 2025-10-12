október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden csepp számít

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#önkéntes véradás#segtíségnyújtás#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok pontos listáját:

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 13. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 13. 08:00 - 11:30

Sopron, Vízmű (Győri u. 15.) október 13. 11:30 - 13:30

Farád, Farád, Kultúrház (Fenyőfa u. 12.) október 13. 15:00 - 19:00

Sarród, Sarród Rév-Kócsagvár (Rév-Kócsagvár) október 13. 15:30 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 14. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 14. 08:00 - 13:30

Sopron, Rendőrség Sopron (Flandorffer Ignác u. 2.) október 14. 09:00 - 12:00

Győr, Therápia Győr (Pálffy u. 1.) október 14. 14:00 - 18:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 15. 07:00 - 15:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 16. 07:00 - 17:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 16. 08:00 - 12:00

Dénesfa, Dénesfa, Kultúrház (Fő u. 13.) október 16. 15:30 - 18:30

Darnózseli, Darnózseli, Általános Iskola (Bem Tér 3.) október 16. 16:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 17. 07:00 - 13:30

Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület (Szent Imre ut. 3.) október 17. 14:00 - 18:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 18. 07:00 - 13:30

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu