Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok pontos listáját:

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 6. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 6. 08:00 - 11:30
Sopron, Vízmű (Győri u. 15.) október 6. 11:30 - 13:30
Sopron, Múzeum negyed Aula Sopron (Fő tér 6-8.) október 6. 14:00 - 17:00
Pannonhalma, Pannonhalma, Művelődési Ház (Petőfi Sándor u. 25.) október 6. 15:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 7. 07:00 - 15:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 8. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 8. 08:00 - 11:30
Sopron, Vízmű (Győri u. 15.) október 8. 11:30 - 13:30
Lövő, Lövő Szolgáltató Ház (Fő u 32.) október 8. 15:00 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 9. 07:00 - 17:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) október 9. 08:00 - 12:00
Sopron, Heineken Hungária Sörgyár Zrt. Sopron (Vándor S u 1) október 9. 12:00 - 15:00
Mecsér, Mecsér, Kultúrház (Fő u. 1.) október 9. 16:30 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) október 10. 07:00 - 13:30
Kajárpéc, Kajárpéc, Kultúrház (Kossuth u. 1.) október 10. 16:00 - 19:00

 

