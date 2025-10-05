október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden csepp számít

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#segítség#önkéntes véradás#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

2025.10.06. 14:00-17:00 Sopron, Múzeum negyed Aula
2025.10.06. 15:00-19:00 Pannonhalma, Művelődési Ház
2025.10.08. 15:00-18:30 Lövő, Szolgáltató Ház
2025.10.08. 11:30-13:30 Sopron, Vízmű (Vérellátó)
2025.10.09. 12:00-15:00 Sopron, Heineken Hungária Sörgyár Zrt
2025.10.09. 16:30-19:00 Mecsér, Kultúrház
2025.10.10. 16:00-19:00 Kajárpéc, Kultúrház

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu