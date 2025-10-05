Minden csepp számít
2 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – mutatjuk a pontos helyszíneket.
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
2025.10.06. 14:00-17:00 Sopron, Múzeum negyed Aula
2025.10.06. 15:00-19:00 Pannonhalma, Művelődési Ház
2025.10.08. 15:00-18:30 Lövő, Szolgáltató Ház
2025.10.08. 11:30-13:30 Sopron, Vízmű (Vérellátó)
2025.10.09. 12:00-15:00 Sopron, Heineken Hungária Sörgyár Zrt
2025.10.09. 16:30-19:00 Mecsér, Kultúrház
2025.10.10. 16:00-19:00 Kajárpéc, Kultúrház
