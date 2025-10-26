október 26., vasárnap

Minden csepp számít!

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Fotó: Csillag Zsuzsanna

Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:

2025.10.27. 15:00-19:00 Jánossomorja, Művelődési Ház

2025.10.27. 15:30-18:30 Fertőszéplak, Széchenyi Kastély

2025.10.28. 14:00-18:30 Sopron, Papa Joe

2025.10.28. 15:00-19:00 Abda, Önkormányzat-Községháza

2025.10.29. 15:00-17:30 Sopron, Plazma Pont

2025.10.29. 16:00-19:00 Lipót, Kultúrház

2025.10.30. 16:00-19:00 Vág, Általános Iskola

2025.10.31. 15:00-19:00 Magyarkeresztúr, Polgármesteri Hivatal

 

