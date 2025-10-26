Minden csepp számít!
3 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:
2025.10.27. 15:00-19:00 Jánossomorja, Művelődési Ház
2025.10.27. 15:30-18:30 Fertőszéplak, Széchenyi Kastély
2025.10.28. 14:00-18:30 Sopron, Papa Joe
2025.10.28. 15:00-19:00 Abda, Önkormányzat-Községháza
2025.10.29. 15:00-17:30 Sopron, Plazma Pont
2025.10.29. 16:00-19:00 Lipót, Kultúrház
2025.10.30. 16:00-19:00 Vág, Általános Iskola
2025.10.31. 15:00-19:00 Magyarkeresztúr, Polgármesteri Hivatal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre