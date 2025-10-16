Testsúlycsökkentő program férfi csoporttal, előadás stresszkezelő módszerekről

Testsúlycsökkentő program indul hamarosan férfi csoporttala SPEEDFIT Stúdióban, Aktív életkorú férfiak jelentkezését várják egy vidám hangulatú csoportba az [email protected] címen. Heti két alkalommal, a hétfőn és szerdán 17 órakor kezdődő edzések az ideális testsúly elérése mellett, az izomerő, az állóképesség, az erőnlét növeléséért, a rugalmasság megőrzéséért folynak majd Loksa Zsóka egészségfejlesztő, személyi edző vezetésével.

Összesen 8 ingyenes alkalmat biztosít az Egészségfejlesztési Iroda arra, hogy megtapasztalja, hogy a rendszeres mozgás energiával tölti fel és érdemes önmagára időt szánnia.

Információ az Egészségfejlesztési Iroda 96/507-900/8575 telefonszámán kapható.

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ szervezésében Dr. Pilling János PhD pszichiáter, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet) előadására kerül sor a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház előadótermében.

„Őrizze meg a nyugalmát!” – Hatékony stresszkezelő módszerek a gyakorlatban

2025. október 28. kedd – 13:00 A stressz mindennapjaink állandó kísérője, de nem mindegy, hogyan kezeljük. Az előadás bemutatja, miért nem működnek hosszú távon a megszokott feszültségoldó szokások (pl. édesség, alkohol), és ismerteti azokat a klinikailag igazolt technikákat, amelyek valóban segítenek a stressz csökkentésében, megelőzésében és a stressztűrő képesség növelésében. A résztvevők olyan gyakorlatokat ismerhetnek meg, amelyek könnyen beépíthetők a mindennapokba.

A részvétel ingyenes. Előzetes online regisztráció: https://forms.gle/aZfWgkHYhrLKWdnb8