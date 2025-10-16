október 16., csütörtök

Programajánló

49 perce

Testsúlycsökkentő program férfi csoporttal, előadás stresszkezelő módszerekről

Több programra várja az érdeklődőket a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ.

Kisalföld.hu

Testsúlycsökkentő program indul hamarosan férfi csoporttala SPEEDFIT Stúdióban, Aktív életkorú férfiak jelentkezését várják egy vidám hangulatú csoportba az [email protected] címen. Heti két alkalommal, a hétfőn és szerdán 17 órakor kezdődő edzések az ideális testsúly elérése mellett, az izomerő, az állóképesség, az erőnlét növeléséért, a rugalmasság megőrzéséért folynak majd Loksa Zsóka egészségfejlesztő, személyi edző vezetésével. 

 

Összesen 8 ingyenes alkalmat biztosít az Egészségfejlesztési Iroda arra, hogy megtapasztalja, hogy a rendszeres mozgás energiával tölti fel és érdemes önmagára időt szánnia. 

Információ az Egészségfejlesztési Iroda 96/507-900/8575 telefonszámán kapható. 

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ szervezésében Dr. Pilling János PhD pszichiáter, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet) előadására kerül sor a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház előadótermében.

 

„Őrizze meg a nyugalmát!” – Hatékony stresszkezelő módszerek a gyakorlatban 

2025. október 28. kedd – 13:00 A stressz mindennapjaink állandó kísérője, de nem mindegy, hogyan kezeljük. Az előadás bemutatja, miért nem működnek hosszú távon a megszokott feszültségoldó szokások (pl. édesség, alkohol), és ismerteti azokat a klinikailag igazolt technikákat, amelyek valóban segítenek a stressz csökkentésében, megelőzésében és a stressztűrő képesség növelésében. A résztvevők olyan gyakorlatokat ismerhetnek meg, amelyek könnyen beépíthetők a mindennapokba. 

A részvétel ingyenes. Előzetes online regisztráció: https://forms.gle/aZfWgkHYhrLKWdnb8

