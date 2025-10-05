Ilyen a tűzoltók élete
Tárt kapukkal várták az iskolásokat a soproni laktanyában
A rendezvényen többek között nagy számban vettek részt a környékbeli iskolák tanulói és kísérőik.
A gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkájával. A nyílt napon megtekintették a hivatásos tűzoltók egyéni védőfelszereléseit, a beavatkozásoknál használt szakfelszereléseket és természetesen a különböző tűzoltó járműveket is, mindemellett érdeklődve hallgatták a hivatással kapcsolatos egyéb fontosabb tudnivalókat is - közölte a katasztrófavédelem.
