Tárt kapukkal várták az iskolásokat a soproni laktanyában

A gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkájával. A nyílt napon megtekintették a hivatásos tűzoltók egyéni védőfelszereléseit, a beavatkozásoknál használt szakfelszereléseket és természetesen a különböző tűzoltó járműveket is, mindemellett érdeklődve hallgatták a hivatással kapcsolatos egyéb fontosabb tudnivalókat is - közölte a katasztrófavédelem.