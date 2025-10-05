október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen a tűzoltók élete

2 órája

Tárt kapukkal várták az iskolásokat a soproni laktanyában

Címkék#iskola#Sopron#katasztrófavédelem

A rendezvényen többek között nagy számban vettek részt a környékbeli iskolák tanulói és kísérőik.

Kisalföld.hu
Tárt kapukkal várták az iskolásokat a soproni laktanyában

Forrás: katasztrofavedelem.hu

A gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkájával. A nyílt napon megtekintették a hivatásos tűzoltók egyéni védőfelszereléseit, a beavatkozásoknál használt szakfelszereléseket és természetesen a különböző tűzoltó járműveket is, mindemellett érdeklődve hallgatták a hivatással kapcsolatos egyéb fontosabb tudnivalókat is - közölte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu