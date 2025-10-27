október 27., hétfő

Színpompa

1 órája

Ragyogott a szivárvány a Rábaközben - olvasói fotók

Rábaköz, Osli, Kisalföld

Látványos szivárványt örökített meg olvasónk, fotókat is kaptunk.

Kisalföld.hu

Esti fények Osliból - fűzte hozzá leveléhez olvasónk. A Kisalföldön készült fotók között több szivárványosat is találtunk!

Szivárványt fotóztak a Rábaközben.
Szivárvány a Rábaközben. Fotó: Olvasó

Szivárványos képek a Rábaközből

Augusztusban is kaptunk csodálatos fényképeket olvasónktól a Szigetközből, érdekességképp hoztunk egy lenyűgöző balatoni példát is, mely háromnegyed óráig látszott.

Szivárványos fotók a Rábaközből

Fotók: Olvasó

 

