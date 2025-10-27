Színpompa
1 órája
Ragyogott a szivárvány a Rábaközben - olvasói fotók
Látványos szivárványt örökített meg olvasónk, fotókat is kaptunk.
Esti fények Osliból - fűzte hozzá leveléhez olvasónk. A Kisalföldön készült fotók között több szivárványosat is találtunk!
Szivárványos képek a Rábaközből
Augusztusban is kaptunk csodálatos fényképeket olvasónktól a Szigetközből, érdekességképp hoztunk egy lenyűgöző balatoni példát is, mely háromnegyed óráig látszott.
Szivárványos fotók a RábaközbőlFotók: Olvasó
Ezt ne hagyja ki!Dupla szivárvány
2025.08.05. 18:02
Csodás égi jelenséget fotózott olvasónk a Szigetköz felett
