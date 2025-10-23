október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasói felvételek

59 perce

Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor, ide érdemes ellátogatnod a hosszúhétvégén - fotók

Címkék#fasor#Deák István#olvasói fotók#Szigetköz#természet

"Itt van az ősz, itt van újra!" -hangzik Petőfi Sándor versében. Ha ezekben a napokban kinézünk (akár az ablakon), tényleg ezt láthatjuk, hogy a fák aranyló ruhát öltenek magukra –írja portálunknak küldött levelében Deák István hédervári természetfotós. Így még tuti nem láttad a szigetközi vadgesztenyesort.

Kisalföld.hu
Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor, ide érdemes ellátogatnod a hosszúhétvégén - fotók

Fotó: Deák István / olvasó

Mint ahogy levelében fogalmaz: bizony ez a szabadban a természetben látható csak igazán. Mint amiben a napokban részem is lehetett, a szigetközi vadgesztenyesor alatt elhaladva. 

Szigetközi vadgesztenyesor gyönyörű fotó olvasó
Szigetközi vadgesztenyesor: Fantasztikus képeket kaptunk olvasónktól.
Fotó: Deák István

Szigetközi vadgesztenyesor: gyönyörű látvány

A híres, nevezetes fasor, mint tudjuk Lipót és Darnózseli településeket köti össze, amely az őszi időszakban most a leglátványosabb így érdemes még a napokban elhaladni a fasor alatt, akár autóval, de kerékpárral a legajánlottabb most ebben az időszakban, ahol gyönyörű látványban lehet részünk, mint amiben nekem is volt. 

Mint azt jól tudjuk az ősz az elmúlás időszakát mutatja be. Most néhány fotóval megmutatom, hogy jelenleg hogyan is fest a vadgesztenyesor a Szigetköz szívében Lipót és Darnózseli települések között.

Olvasónk fantasztikus fotókat készített. Nézze meg Ön is:

Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor,

Fotók: Deák István

Deák István olvasónk nemrég fotókat hozott a Szigetköz felett kialakult légköroptikai jelenségről, a melléknapról, amelyet a lipóti Holt-Duna felett sikerült lencsevégre kapnia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu