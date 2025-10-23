2 órája
Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor, ide érdemes ellátogatnod a hosszúhétvégén - fotók
"Itt van az ősz, itt van újra!" -hangzik Petőfi Sándor versében. Ha ezekben a napokban kinézünk (akár az ablakon), tényleg ezt láthatjuk, hogy a fák aranyló ruhát öltenek magukra –írja portálunknak küldött levelében Deák István hédervári természetfotós. Így még tuti nem láttad a szigetközi vadgesztenyesort.
Fotó: Deák István / olvasó
Mint ahogy levelében fogalmaz: bizony ez a szabadban a természetben látható csak igazán. Mint amiben a napokban részem is lehetett, a szigetközi vadgesztenyesor alatt elhaladva.
Szigetközi vadgesztenyesor: gyönyörű látvány
A híres, nevezetes fasor, mint tudjuk Lipót és Darnózseli településeket köti össze, amely az őszi időszakban most a leglátványosabb így érdemes még a napokban elhaladni a fasor alatt, akár autóval, de kerékpárral a legajánlottabb most ebben az időszakban, ahol gyönyörű látványban lehet részünk, mint amiben nekem is volt.
Mint azt jól tudjuk az ősz az elmúlás időszakát mutatja be. Most néhány fotóval megmutatom, hogy jelenleg hogyan is fest a vadgesztenyesor a Szigetköz szívében Lipót és Darnózseli települések között.
Olvasónk fantasztikus fotókat készített. Nézze meg Ön is:
Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor,Fotók: Deák István
