Őszi ruhát öltött magára a szigetközi vadgesztenyesor, ide érdemes ellátogatnod a hosszúhétvégén - fotók

Mint ahogy levelében fogalmaz: bizony ez a szabadban a természetben látható csak igazán. Mint amiben a napokban részem is lehetett, a szigetközi vadgesztenyesor alatt elhaladva.

Szigetközi vadgesztenyesor: Fantasztikus képeket kaptunk olvasónktól.

Fotó: Deák István

A híres, nevezetes fasor, mint tudjuk Lipót és Darnózseli településeket köti össze, amely az őszi időszakban most a leglátványosabb így érdemes még a napokban elhaladni a fasor alatt, akár autóval, de kerékpárral a legajánlottabb most ebben az időszakban, ahol gyönyörű látványban lehet részünk, mint amiben nekem is volt.

Mint azt jól tudjuk az ősz az elmúlás időszakát mutatja be. Most néhány fotóval megmutatom, hogy jelenleg hogyan is fest a vadgesztenyesor a Szigetköz szívében Lipót és Darnózseli települések között.

