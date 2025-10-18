54 perce
Lángolt az égbolt a naplemente órájában a lipóti Holt-Dunán - Képgaléria
Ismét egy szemet gyönyörködtető jelenséget sikerült lencsevégre kapnom ezúttal Lipóton a Holt-Dunán –írja portálunknak Deák István hédervári természetfotós. Képeket is küldött, melyek a Szigetköz szívében készültek.
A Szigetköz szívében elkapott jelenség nem más mint a naplemente volt. A lenyugvó Nap fénye pedig a felhőkre alaposan kifejtette hatását, olyannyira, hogy mondhatni tüzesen lángolt az égbolt a napnyugta órájában. A látványt viszont még tovább fokozta a Holt-Duna feszes tükre, amely duplán adta vissza ezt a szemet kápráztató égi jelenséget, azaz a parázsló naplementét.
Megkapó pillanatok Szigetköz szívében
A naplementében viszont egy ritka légköroptikai jelenséget, az úgynevezett "naposzlop" jelenségét is meglehetett figyelni, amely úgy alakul ki, hogy a hideg levegőben lebegő apró jégkristályok visszaverik a napfényt vagy más fényforrásokét, így függőleges fénysáv látható az égen. Ez egy légköroptikai jelenség, amely akkor történik, amikor a jégkristályok laposak és a levegőben lebegnek.
Lángolt az égbolt a naplemente órájában a lipóti Holt-DunánFotók: Deák István
Fotóimat több közösségi portál is megosztotta, mint pl. az Időkép. Facebook csoportokban is megosztottam a felvételek, mint pl. a Szigetköz régen és most nevű csoportban is, ahol 1 nap leforgása alatt közel 1500 reakciót kaptak, tehát a szigetköziek körében nagy sikert értek el. Héderváriként büszke vagyok arra, hogy a Szigetközben élhetek, ahol naponta mindig valami csodát tár eléd a természet, amelyet mindig meglehet örökíteni –írja olvasónk.