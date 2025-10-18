Lángolt az égbolt a naplemente órájában a lipóti Holt-Dunán - Képgaléria

A Szigetköz szívében elkapott jelenség nem más mint a naplemente volt. A lenyugvó Nap fénye pedig a felhőkre alaposan kifejtette hatását, olyannyira, hogy mondhatni tüzesen lángolt az égbolt a napnyugta órájában. A látványt viszont még tovább fokozta a Holt-Duna feszes tükre, amely duplán adta vissza ezt a szemet kápráztató égi jelenséget, azaz a parázsló naplementét.

Ismét egy szemet gyönyörködtető jelenséget sikerült lencsevégre kapnia a fotósnak Szigetköz szívében.

Forrás: Deák István

Megkapó pillanatok Szigetköz szívében

A naplementében viszont egy ritka légköroptikai jelenséget, az úgynevezett "naposzlop" jelenségét is meglehetett figyelni, amely úgy alakul ki, hogy a hideg levegőben lebegő apró jégkristályok visszaverik a napfényt vagy más fényforrásokét, így függőleges fénysáv látható az égen. Ez egy légköroptikai jelenség, amely akkor történik, amikor a jégkristályok laposak és a levegőben lebegnek.