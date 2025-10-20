október 20., hétfő

Káprázatos képek

1 órája

Melléknap ragyogott a Szigetköz felett, olvasói fotókon a légköri jelenség

Címkék#Szigetköz#természetfotós#napfény

Fotókat is hoztam magammal a Szigetköz felett kialakult légköroptikai jelenségről, a melléknapról, amelyet a lipóti Holt-Duna felett sikerült lencsevégre kapnom - írta levelében Deák István hédervári természetfotós.

Kisalföld.hu

Levelében a hédervári természetfotós arról írt, hogy ismét melléknap tündökölt a Szigetköz felett. A különleges légköroptikai jelenséget ezúttal nem Héderváron, hanem a szomszéd településen Lipóton a Holt-Dunán sikerült elcsípnie, amely a vízfelszínről még vissza is tükröződött, így duplán lehetett látni ezt a szemet kápráztató csodát.

melléknap a Szigetközben
Szemkápráztató felvételen sikerült megörökíteni a melléknapot a Szigetközben. Fotó: Deák István

Különleges jelenség a Szigetközben

Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel a szigetközi égbolton hétvégén (vasárnap) délutáni időszakban a naplemente előtti órákban a Szigetköz felett. A jelenség szabad szemmel is látható volt, amely éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton.

Melléknap ragyogott a Szigetköz felett

Fotók: Deák István

A melléknap vagy másnéven napkutya jelenség a jégkristályokat tartalmazó légkörben megtörő napfény által kialakult légköroptikai jelenség, melynek során a Nap egyik, vagy mindkét oldalán, azonos magasságban fehér vagy szivárványszínű foltok láthatók. A melléknapok a napkorongtól körülbelül 22 fokos távolságra jelennek meg, és a halo jelenségének részei. Kialakulásakor a Napból érkező fény a levegőben lévő lapos, hatszögletű jégkristályokon törik meg. Elsősorban magasan elhelyezkedő fátyolfelhőkön alakul ki és a Nap jobb és bal oldalán is egyaránt megjelenhetnek.

- tette hozzá Deák István.

Korábban a lángoló égboltról kaptunk felvételeket Istvántól, szemet gyönyörködtető képeket küldött a naplementéről.

