Melléknap ragyogott a Szigetköz felett, olvasói fotókon a légköri jelenség

Levelében a hédervári természetfotós arról írt, hogy ismét melléknap tündökölt a Szigetköz felett. A különleges légköroptikai jelenséget ezúttal nem Héderváron, hanem a szomszéd településen Lipóton a Holt-Dunán sikerült elcsípnie, amely a vízfelszínről még vissza is tükröződött, így duplán lehetett látni ezt a szemet kápráztató csodát.

Szemkápráztató felvételen sikerült megörökíteni a melléknapot a Szigetközben. Fotó: Deák István

Különleges jelenség a Szigetközben

Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel a szigetközi égbolton hétvégén (vasárnap) délutáni időszakban a naplemente előtti órákban a Szigetköz felett. A jelenség szabad szemmel is látható volt, amely éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton.