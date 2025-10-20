33 perce
Melléknap ragyogott a Szigetköz felett, olvasói fotókon a légköri jelenség
Fotókat is hoztam magammal a Szigetköz felett kialakult légköroptikai jelenségről, a melléknapról, amelyet a lipóti Holt-Duna felett sikerült lencsevégre kapnom - írta levelében Deák István hédervári természetfotós.
Levelében a hédervári természetfotós arról írt, hogy ismét melléknap tündökölt a Szigetköz felett. A különleges légköroptikai jelenséget ezúttal nem Héderváron, hanem a szomszéd településen Lipóton a Holt-Dunán sikerült elcsípnie, amely a vízfelszínről még vissza is tükröződött, így duplán lehetett látni ezt a szemet kápráztató csodát.
Különleges jelenség a Szigetközben
Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel a szigetközi égbolton hétvégén (vasárnap) délutáni időszakban a naplemente előtti órákban a Szigetköz felett. A jelenség szabad szemmel is látható volt, amely éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton.
Melléknap ragyogott a Szigetköz felettFotók: Deák István
A melléknap vagy másnéven napkutya jelenség a jégkristályokat tartalmazó légkörben megtörő napfény által kialakult légköroptikai jelenség, melynek során a Nap egyik, vagy mindkét oldalán, azonos magasságban fehér vagy szivárványszínű foltok láthatók. A melléknapok a napkorongtól körülbelül 22 fokos távolságra jelennek meg, és a halo jelenségének részei. Kialakulásakor a Napból érkező fény a levegőben lévő lapos, hatszögletű jégkristályokon törik meg. Elsősorban magasan elhelyezkedő fátyolfelhőkön alakul ki és a Nap jobb és bal oldalán is egyaránt megjelenhetnek.
- tette hozzá Deák István.
Korábban a lángoló égboltról kaptunk felvételeket Istvántól, szemet gyönyörködtető képeket küldött a naplementéről.