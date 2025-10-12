október 12., vasárnap

Égi jelenség

1 órája

Látott már napkutyát? Így tündökölt a Szigetköz felett - olvasói felvételek

Melléknap tündökölt szerdán, olvasónk csodás képeket örökített meg. Szigetköz felett is jól látható volt.

Kisalföld.hu

Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel szerdán. A szigetközi égbolton a naplemente előtti utolsó órákban a jelenség szabad szemmel is látható volt.  Éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton – írja Deák István hédervári természetfotós olvasónk.

Szigetköz fotókon: melléknap, más néven napkutya tündökölt az égen.
Fotó: Deák István / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Melléknap tündökölt Szigetköz felett

A melléknap vagy másnéven napkutya jelenség a jégkristályokat tartalmazó légkörben megtörő napfény által kialakult légköroptikai jelenség, melynek során a Nap egyik, vagy mindkét oldalán, azonos magasságban fehér vagy szivárványszínű foltok láthatók. A melléknapok a napkorongtól körülbelül 22 fokos távolságra jelennek meg, és a halo jelenségének részei. 

Látott már napkutyát? Így tündökölt a melléknap Szigetköz felett

Fotók: Deák István

Mint azt levelében írja: kialakulásakor a Napból érkező fény a levegőben lévő lapos, hatszögletű jégkristályokon törik meg. Elsősorban magasan elhelyezkedő fátyolfelhőkön alakul ki és a Nap jobb és bal oldalán is egyaránt megjelenhetnek.

Nemrég különleges légköroptikai jelenséget fotózott olvasónk. Az úgynevezett "dupla szivárvány" fotók ugyancsak a Szigetközben készültek. 

Még augusztusban látványos és egyben ijesztő felhőzettel érkezett meg a Szigetköz térségébe! - írta olvasónk a portálunknak címzett levelében. A szigetközi viharról is küldött fotókat számunkra.

 

