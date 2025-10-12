Látott már napkutyát? Így tündökölt a Szigetköz felett - olvasói felvételek

Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel szerdán. A szigetközi égbolton a naplemente előtti utolsó órákban a jelenség szabad szemmel is látható volt. Éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton – írja Deák István hédervári természetfotós olvasónk.

Szigetköz fotókon: melléknap, más néven napkutya tündökölt az égen.

Fotó: Deák István / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Melléknap tündökölt Szigetköz felett

A melléknap vagy másnéven napkutya jelenség a jégkristályokat tartalmazó légkörben megtörő napfény által kialakult légköroptikai jelenség, melynek során a Nap egyik, vagy mindkét oldalán, azonos magasságban fehér vagy szivárványszínű foltok láthatók. A melléknapok a napkorongtól körülbelül 22 fokos távolságra jelennek meg, és a halo jelenségének részei.