Látott már napkutyát? Így tündökölt a Szigetköz felett - olvasói felvételek
Melléknap tündökölt szerdán, olvasónk csodás képeket örökített meg. Szigetköz felett is jól látható volt.
Különleges légköroptikai jelenség, az úgynevezett melléknap ragyogott fel szerdán. A szigetközi égbolton a naplemente előtti utolsó órákban a jelenség szabad szemmel is látható volt. Éles, szivárvány színekben volt látható hosszabb időn keresztül a fátyolfelhős égbolton – írja Deák István hédervári természetfotós olvasónk.
A melléknap vagy másnéven napkutya jelenség a jégkristályokat tartalmazó légkörben megtörő napfény által kialakult légköroptikai jelenség, melynek során a Nap egyik, vagy mindkét oldalán, azonos magasságban fehér vagy szivárványszínű foltok láthatók. A melléknapok a napkorongtól körülbelül 22 fokos távolságra jelennek meg, és a halo jelenségének részei.
Fotók: Deák István
Mint azt levelében írja: kialakulásakor a Napból érkező fény a levegőben lévő lapos, hatszögletű jégkristályokon törik meg. Elsősorban magasan elhelyezkedő fátyolfelhőkön alakul ki és a Nap jobb és bal oldalán is egyaránt megjelenhetnek.
