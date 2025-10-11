Kíváncsi vagy, hol a legszexéhesebbek az országban? Most eláruljuk a titkot! 18+

A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét a nyilvánosság elé tárják a kutatás eredményeit, hogy tavaly nyár óta mely városokban mozdult rá igazán a lakosság az érzéki tartalmakra, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra. A korábbi évek erotika uralmát Kelet-Magyarországtól most három nyugat-magyarországi település vette át!

Mutatjuk a szexéhes városok listáját.

Fotó: Shutterstock

Íme a legszexéhesebb városok

A tavalyi első helyezett a Zala vármegyei Nemesrádó lett, és most éppen csak, hogy lecsúszott az első helyről, ami így is szép teljesítmény. Az idény pornó fővárosa a Somogy vármegyei Kiskorpád lett, ami a tavalyi 8. helyről tornázta fel magát a csúcsra. A harmadik helyen a Vas vármegyei Oszkó végzett.

A legszexéhesebb városok listáján megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.

Budapest továbbra is messziről lemarad a listáról. Úgy tűnik a fővárosi szexéhes emberek nem feltétlenül csak az online térben keresik a kielégülést...

A helyezések tehát a követezőképpen alakultak:

Kiskorpád – Somogy vm. Nemesrádó – Zala vm. Oszkó – Vas vm. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Heves – Heves vm. Enying – Fejér vm. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm. Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.