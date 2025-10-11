59 perce
Kíváncsi vagy, hol a legszexéhesebbek az országban? Most eláruljuk a titkot! 18+
A te városod szerepel a listában? Mutatjuk a legszexéhesebbek sorrendjét!
A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét a nyilvánosság elé tárják a kutatás eredményeit, hogy tavaly nyár óta mely városokban mozdult rá igazán a lakosság az érzéki tartalmakra, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra. A korábbi évek erotika uralmát Kelet-Magyarországtól most három nyugat-magyarországi település vette át!
Íme a legszexéhesebb városok
A tavalyi első helyezett a Zala vármegyei Nemesrádó lett, és most éppen csak, hogy lecsúszott az első helyről, ami így is szép teljesítmény. Az idény pornó fővárosa a Somogy vármegyei Kiskorpád lett, ami a tavalyi 8. helyről tornázta fel magát a csúcsra. A harmadik helyen a Vas vármegyei Oszkó végzett.
A legszexéhesebb városok listáján megőrizte szereplését tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy.
Budapest továbbra is messziről lemarad a listáról. Úgy tűnik a fővárosi szexéhes emberek nem feltétlenül csak az online térben keresik a kielégülést...
A helyezések tehát a követezőképpen alakultak:
- Kiskorpád – Somogy vm.
- Nemesrádó – Zala vm.
- Oszkó – Vas vm.
- Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm.
- Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.
- Heves – Heves vm.
- Enying – Fejér vm.
- Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm.
- Cigánd – Borsod-Abaúj-Zemplén vm.
- Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.