1 órája
Szép neveket kaptak: ők születtek a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 14-én született Sopronban: Ribovics Alex (Sopron),
Október 15-én születtek Sopronban: Seidl Félix (Sopron), Orsós Amira Tiara (Sopron).
