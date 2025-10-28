Látványos légi felvételen mutatjuk, így vonulnak a szarvasok a Szigetközben

A minap a deres réten ballagott át szarvasbika és háreme - osztotta meg légi felvételét a Szigetköz Fotóműhely csapata. A szarvasbőgés után a párzási időszak, a barcogás véget ér, a szarvasok visszatérnek a téli nyugalmukhoz. Ekkor a bikák elhullajtják az agancsukat, majd tavasszal kezdenek újat növeszteni, és a vemhes tehenek május végén, júniusban hozzák világra a borjaikat. Ilyen nyugodtan sétálgattak nemrégiben a gyönyörű szigetközi tájban.