Szarvasbőgés után
24 perce
Látványos légi felvételen mutatjuk, így vonulnak a szarvasok a Szigetközben
Vége a szarvasbőgésnek. Nyugodtan ballagott egy termetes szarvasbika és háreme Szigetköz szívében.
A minap a deres réten ballagott át szarvasbika és háreme - osztotta meg légi felvételét a Szigetköz Fotóműhely csapata. A szarvasbőgés után a párzási időszak, a barcogás véget ér, a szarvasok visszatérnek a téli nyugalmukhoz. Ekkor a bikák elhullajtják az agancsukat, majd tavasszal kezdenek újat növeszteni, és a vemhes tehenek május végén, júniusban hozzák világra a borjaikat. Ilyen nyugodtan sétálgattak nemrégiben a gyönyörű szigetközi tájban.
