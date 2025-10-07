Megnehezítik a támogatást a csacsi-ellenesek

Mint sokan tudjátok néhány ember mindent megtesz, hogy tönkretegye az alapítványt! Ezeknek az egyéneknek köszönhetően junius 10.-e óta nagyon kevés támogatást kapunk. Mindenhol feljelentettek (alaptalanul)! Itt a facebookon is csalónak jelentettek, ezért a szamaraknak adományt sem tudunk gyűjteni! A helyzetünk teljesen kilátástalan így már azt is megkockáztatjuk hogy tiltanak emiatt a poszt miatt. Az utóbbi időben megvádoltak sikkasztással, állatkínzással és még sorolhatnám! Június óta szinte minden költséget a családunk finanszírozott, de sajnos jelenleg minden tartalékunkat feléltük, így veszélybe került az alapítványunk! Felkértek három csacsi mentésére, de anyagi forrás hiányában egyenlőre nemet kellett mondanunk. Ebben a hónapban közel 500 ezer forintot kellene kifizetnünk de jelenleg 30 ezer forintja van az alapítványnak.