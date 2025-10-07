október 7., kedd

Megnehezítik a támogatást a csacsi-ellenesek

Több, mint egy hónapja valósította meg álmát a húsz éves fiatal. A szamárfarm azonban úgy tűnik, most bajban van.

Kisalföld.hu

Ahogy azt korábban megírtuk: Koszonits Patrik egy éve indult útnak, hogy két szamarával Fülessel és Fannival átszelve az országot felhívja a figyelmet a szamarakkal való helyes bánásmódra. A 20 éves fiatal szeme előtt már akkor is egy nagyobb cél lebegett, hogy létrehozzon egy szamárfarmot, ami rezervátumként is működik. 

Bajban a szamárfarm?
Bajban a szamárfarm?
Fotó: MW Archív

Szamárfarm a bajban

Mint sokan tudjátok néhány ember mindent megtesz, hogy tönkretegye az alapítványt! Ezeknek az egyéneknek köszönhetően junius 10.-e óta nagyon kevés támogatást kapunk. Mindenhol feljelentettek (alaptalanul)! Itt a facebookon is csalónak jelentettek, ezért a szamaraknak adományt sem tudunk gyűjteni! A helyzetünk teljesen kilátástalan így már azt is megkockáztatjuk hogy tiltanak emiatt a poszt miatt. Az utóbbi időben megvádoltak sikkasztással, állatkínzással és még sorolhatnám! Június óta szinte minden költséget a családunk finanszírozott, de sajnos jelenleg minden tartalékunkat feléltük, így veszélybe került az alapítványunk! Felkértek három csacsi mentésére, de anyagi forrás hiányában egyenlőre nemet kellett mondanunk. Ebben a hónapban közel 500 ezer forintot kellene kifizetnünk de jelenleg 30 ezer forintja van az alapítványnak. 

– írta Patrik Facebook posztjában.

Azt kérik, hogy akik tudnak, akár pár száz forinttal is hozzájárulhatnak további működésükhöz.

 Fogjunk össze és mutassuk meg ezeknek az embereknek, hogy nem győzhetik le a csacsikat! 

 

