Őszi fogás szezonális alapanyagokból - Sütőtökrémleves gombás rétessel
Hat éve ezzel az étellel nyitották meg az új, győri Vásárcsarnokot, ahol egy a gasztroshow keretén belül Szarka Zsófi több száz főnek készített ételt. Mindenkinek ízlett a klasszikus sütőtökkrémleves gombás rétessel és azóta is sokan készítik. Most elárulta a receptek az Én receptkönyvem gasztroújságíró-szakácsa.
Fotó: Molcsányi Máté
- Illatos, fűszeres és szép színes étel, ami ezúttal húsmentes, de több ponton lehet bele szalonnát csempészni, ha azt kívánjuk - emeli ki Szarka Zsófi, az Én Receptkönyvem következő adásának kapcsán, ugyanis olvasóinknak ezúttal egy klasszikus sütőtökkrémleves receptet hozott gombás rétessel.
Sütőtökkrémleves naranccsal és gyömbérrel
A tököt kettévágjuk, a magos belsejét kikaparjuk, és megsózzuk miután beirdaltuk. Így sütjük meg egészben légkeverésen, 180 fokon 1 óra alatt. Ezután egy főzőturmixba tesszük vagy akár egy fazékba, amiben botmixszerrel pépesítjük. Narancslét, kókusztejszínt, friss gyömbért, fehérborsot, fokhagymát, sót és vizet teszünk bele. Fél óra főzést követően kész is az isteni sütőtökkrémleves, majd jöhet a gombás rétes.
- Nagy mennyiségű gombát rejt ez a rétes, így érdemes egy leveles tésztába 1 kilogramm friss gombával számolni. A gombákat nem mosom meg, csak megtörölgetem vizes ronggyal, hogy ne szívjon magába több vizet. Hámozgathatjuk is a csiperkét, de nem szükséges, ha megbízható helyről szereztük be. Erdei gombával, vagy vegyesen többféléből is elkészíthető a töltelék. A lényeg, hogy késes robotgépbe tegyük és apróra daráljuk, majd egy fazékban olajon kakukkfűvel, sóval, sok borssal, fokhagymával és kevés aprított dióval együtt dinszteljük, amíg a víz el nem fő belőle. Ez egy kicsit hosszabb idő, nagyjából 40 perc is lehet, de megéri - sorolta a lépéseket Szarka Zsófi.
Én receptkönyvem - Sütőtökkrémleves gombás rétesselFotók: Molcsányi Máté
Őszi egészséges recept, szezonális alapanyagokból
Ezután ki kell hűteni a tölteléket, majd hozzáadni két evőkanál zsemlemorzsát, 1 egész tojást és csak ezután a tésztára halmozni. - Feltekerjük a levelestésztát, majd egy tojás sárgájával megkenjük, ízlés szerint megszórhatjuk bármivel. Én fekete és natúr szezámmaggal díszítettem és sütöttem 50 percen keresztül 180 fokon, légkeverésen. A tökkel együtt is mehet a sütőbe bátran - fűzte hozzá a gasztroújságíró, szakács. - Tudom nehéz kivárni, de csak akkor szeleteljük fel a gombás rétest, ha már langyosra hűlt. A legszebben egy kenyérvágó késsel tudjuk vágni, majd a leves mellé tálalni.
- Sütőtök nélkül nem telhet el az ősz, a gombának pedig nagyon jó helye van a ropogós, kicsit édeskés leveles tésztában. Kreatív, tápláló fogás és ha nagyon hiányolná a húst belőle, a gomba alá és a leves tetejére egy kis pirított szalonna még jól jöhet. Nem érdemes kihagyni! - buzdít mindenkit a főzésre Szarka Zsófi.
Hozzávalók:
Sütőtökkrémleveshez
- fél sütőtök enyhén sósan, megsütve
- 200 ml kókusztejszín
- 1 liter víz
- 1 kk só
- 3 szelet friss gyömbér
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 narancs leve
- Tetejére: tökmagolaj, pirított tökmag
Gombás rétes
- 1 kg gomba darálva, szeletelve vagy aprítva
- 50 g dió
- 1 dl olaj
- 1 kk só
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 mk kakukkfű
- 1 kk őrölt bors
- ½ tojás
- 2 ek zsemlemorzsa
- 1 csomag levelestészta