Őszi fogás szezonális alapanyagokból - Sütőtökrémleves gombás rétessel

- Illatos, fűszeres és szép színes étel, ami ezúttal húsmentes, de több ponton lehet bele szalonnát csempészni, ha azt kívánjuk - emeli ki Szarka Zsófi, az Én Receptkönyvem következő adásának kapcsán, ugyanis olvasóinknak ezúttal egy klasszikus sütőtökkrémleves receptet hozott gombás rétessel.

Narancsos, gyömbéres sütőtökkrémleves az Én receptkönyvemből. Fotó: Molcsányi Máté

Sütőtökkrémleves naranccsal és gyömbérrel

A tököt kettévágjuk, a magos belsejét kikaparjuk, és megsózzuk miután beirdaltuk. Így sütjük meg egészben légkeverésen, 180 fokon 1 óra alatt. Ezután egy főzőturmixba tesszük vagy akár egy fazékba, amiben botmixszerrel pépesítjük. Narancslét, kókusztejszínt, friss gyömbért, fehérborsot, fokhagymát, sót és vizet teszünk bele. Fél óra főzést követően kész is az isteni sütőtökkrémleves, majd jöhet a gombás rétes.

- Nagy mennyiségű gombát rejt ez a rétes, így érdemes egy leveles tésztába 1 kilogramm friss gombával számolni. A gombákat nem mosom meg, csak megtörölgetem vizes ronggyal, hogy ne szívjon magába több vizet. Hámozgathatjuk is a csiperkét, de nem szükséges, ha megbízható helyről szereztük be. Erdei gombával, vagy vegyesen többféléből is elkészíthető a töltelék. A lényeg, hogy késes robotgépbe tegyük és apróra daráljuk, majd egy fazékban olajon kakukkfűvel, sóval, sok borssal, fokhagymával és kevés aprított dióval együtt dinszteljük, amíg a víz el nem fő belőle. Ez egy kicsit hosszabb idő, nagyjából 40 perc is lehet, de megéri - sorolta a lépéseket Szarka Zsófi.