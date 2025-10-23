október 23., csütörtök

Recept szezonális alapanyagokból

Új adás! - Ezt kóstolhatták a győriek a vásárcsarnok megnyitóján - videó

Címkék#Szarka Zsófi#gasztroújságíró#sütőtökkrémleves#KisalfoldiIzek#GasztroKalauz#Kisalföld#rétes#recept

Nyakunkon a tökszezon. Ilyenkor bőszen, serényen keresik a háziasszonyok a sütőtökkrémleves recepteket. A fejtörést inkább az okozza, mit készítsenek mellé, hogy igazán laktató fogás készüljön a család asztalára. Az Én receptkönyvem következő adásában, erre mutat alternatívát Szarka Zsófi gasztroújságíró és szakács.

Megannyi sütőtökkrémleves receptet találunk az interneten, azonban Szarka Zsófi megmutatja a sajátját, amihez még gombás rétest is készít. Így lesz egy igazán mutatós és ízgazdag őszi étel, amit pofonegyszerű elkészíteni. A receptek külön-külön is megállják a helyüket, na de együtt... 

sütőtökkrémleves
Legjobb kombinációs az őszi bekuckózós estékre - Sütőtökkrémleves gombás rétessel. Fotó: Molcsányi Máté 

Vegán sütőtökkrémleves - Igazi ízbomba!

Ezt a receptet lehet, hogy már néhányan ismerik a vármegyeszékhelyen ugyanis több százan kóstolhatták meg Győrben. Méghozzá a megújult vásárcsarnok átadó ünnepségén készítette el Zsófi ezt a két egyszerű, szezonális alapanyagokból készült ételt. Próbálják ki! Hamarosan érkezik a Kisalföld főzőműsor újabb adása, amely ezúttal húsmentes lesz, de bármikor feldobható egy kis szalonnával.

Korábbi adásainkat legújabb aloldalunkon, a Kisalföldi Ízek portálon találja meg. Szombaton új adáspremier!

 

